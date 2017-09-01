Рыбак из Красноярска пропал на севере Иркутской области

Источник: 38.мвд.рф

С заявлением о пропаже пенсионера обратился его сын, который сообщил, что мужчина уехал на рыбалку из Усть-Кута и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Следственно-оперативной группой установлено, что мужчина вместе со своим знакомым 28 августа уехал из Усть-Кута на рыбалку в микрорайон Небель, река Таюра. Там 29 августа он ушел из зимовья в лес и не вернулся. Проводятся разыскные мероприятия, в которых задействовано два сотрудника полиции, два сотрудника МЧС, шесть местных жителей и семь волонтеров. Группы передвигаются на пяти автомобилях.

«Приметы пропавшего: на вид 77 лет, рост 180 см, среднего телосложения, лицо красное, волосы темно-седые, глаза карие. Был одет в черную кепку, темно-серую куртку, черные штаны, черные ботинки», — сообщили в пресс-службе.