Рыбак из Красноярска пропал на севере Иркутской области
77-летний житель Красноярска Альфред Колисевич пропал на севере Иркутской области 28 августа.
77-летний житель Красноярска Альфред Колисевич пропал на севере Иркутской области 28 августа.
С заявлением о пропаже пенсионера обратился его сын, который сообщил, что мужчина уехал на рыбалку из
«Приметы пропавшего: на вид 77 лет, рост 180 см, среднего телосложения, лицо красное, волосы
Граждан, видевших Альфреда Колисевича, полиция просит обращаться по телефонам: 8 (39565) 60469, 51702 (дежурная часть МО МВД России «Усть-Кутский»), (3952) 216464 (бюро розыска ГУ МВД России по Иркутской области, круглосуточно) или 02.