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16:16 (мск), источник: Комсомольская правда

«ВИМ-Авиа» задержала рейс из Турции в Петербург почти на сутки

Об этом сообщают пассажиры, «застрявшие» в аэропорту Антальи.

Источник: AP 2017

Пассажиры, которые уже почти сутки не могут вылететь из Антальи, сообщают о задержке рейса авиакомпанией «ВИМ-Авиа».

Рейс 9326 должен был вылететь из Турции в Северную столицу вечером 31 августа, был отложен до 18 часов 1 сентября. В итоге в городе на Неве пассажиры авиакомпании окажутся лишь к 22 часам.

В центре информационной поддержки авиакомпании подтверждают задержку рейса. При этом объяснить, с чем связано долгое ожидание, не могут, сообщает портал Санкт-Петербург.ру.

Напомним, что с начала летнего сезона вылетами у авиаперевозчика «ВИМ-Авиа» не все в порядке. Задержки вылетов из многих городов России стали частым явлением. Все они сопровождаются громкими скандалами.

В Ростуризме сообщили, что туроператоры готовы перестать продавать билеты на рейсы авиакомпании. Однако, отметим, что пока это только предложение от ведомства, но не требование.

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