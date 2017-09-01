«ВИМ-Авиа» задержала рейс из Турции в Петербург почти на сутки
Об этом сообщают пассажиры, «застрявшие» в аэропорту Антальи.
Об этом сообщают пассажиры, «застрявшие» в аэропорту Антальи.
Пассажиры, которые уже почти сутки не могут вылететь из Антальи, сообщают о задержке рейса авиакомпанией «ВИМ-Авиа».
Рейс 9326 должен был вылететь из Турции в Северную столицу вечером 31 августа, был отложен до 18 часов 1 сентября. В итоге в городе на Неве пассажиры авиакомпании окажутся лишь к 22 часам.
Напомним, что с начала летнего сезона вылетами у авиаперевозчика «ВИМ-Авиа» не все в порядке. Задержки вылетов из многих городов России стали частым явлением. Все они сопровождаются громкими скандалами.
В Ростуризме сообщили, что туроператоры готовы перестать продавать билеты на рейсы авиакомпании. Однако, отметим, что пока это только предложение от ведомства, но не требование.