«ВИМ-Авиа» задержала рейс из Турции в Петербург почти на сутки

Источник: AP 2017

Пассажиры, которые уже почти сутки не могут вылететь из Антальи, сообщают о задержке рейса авиакомпанией «ВИМ-Авиа».

Рейс 9326 должен был вылететь из Турции в Северную столицу вечером 31 августа, был отложен до 18 часов 1 сентября. В итоге в городе на Неве пассажиры авиакомпании окажутся лишь к 22 часам.

В центре информационной поддержки авиакомпании подтверждают задержку рейса. При этом объяснить, с чем связано долгое ожидание, не могут, сообщает портал Санкт-Петербург.ру.

Напомним, что с начала летнего сезона вылетами у авиаперевозчика «ВИМ-Авиа» не все в порядке. Задержки вылетов из многих городов России стали частым явлением. Все они сопровождаются громкими скандалами.