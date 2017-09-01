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16:48 (мск), источник: РИА Новости

В Челябинске возбудили дело после исчезновения полицейского

ЧЕЛЯБИНСК, 1 сен — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве по факту исчезновения в Челябинске сотрудника полиции отдела МВД города Коркино, сообщило в пятницу следственное управление СК по региону.

По данным следствия, 31-летний сотрудник полиции утром 30 августа ушел из дома в Тракторозаводском районе Челябинска и до сих пор не вернулся.

«Поскольку имеются основания полагать, что в отношении мужчины совершено преступление, следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «убийство», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств исчезновения, уточняет следствие.

Как сообщало ГУМВД России по региону, в Челябинске разыскивается участковый уполномоченный полиции отдела МВД по Коркинскому району старший лейтенант Вячеслав Зиновьев. Он 30 августа около 06.53 (04.53 мск) вышел из дома по улице Вторая Эльтонская и направлялся в сторону остановки общественного транспорта, полиция уточняет, что его видели на остановке. В настоящее время в поисках полицейского участвуют более 900 его коллег.

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 В Челябинске возбудили дело после исчезновения полицейского
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