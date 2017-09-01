В Челябинске возбудили дело после исчезновения полицейского

По данным следствия, 31-летний сотрудник полиции утром 30 августа ушел из дома в Тракторозаводском районе Челябинска и до сих пор не вернулся.

Как сообщало ГУМВД России по региону, в Челябинске разыскивается участковый уполномоченный полиции отдела МВД по Коркинскому району старший лейтенант Вячеслав Зиновьев. Он 30 августа около 06.53 (04.53 мск) вышел из дома по улице Вторая Эльтонская и направлялся в сторону остановки общественного транспорта, полиция уточняет, что его видели на остановке. В настоящее время в поисках полицейского участвуют более 900 его коллег.