Омский врач за фиктивные больничные запросил 16 200 рублей

Следователи регионального Следкома завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летнего врача. Участковый терапевт БУЗОО ГК БСМП № 2, обвиняется в служебном подлоге и в покушении на получение взятки по ч. 1 ст. 292 УК и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Следствие установило, что в апреле 2017 года терапевт, не осмотрев пациентов и не назначив им лечения, внес в медицинские карты четырех пациентов ложные данные о состоянии их здоровья. Это послужило основанием для выдачи больничных листков мужчинам, которые намеревались ухать на недельку в Шерегеш. Врач планировал получить за это благодарность в сумме 16 200 рублей.