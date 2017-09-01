В Крыму туристка сорвалась со скалы во время селфи

Инцидент произошел вечером в четверг в районе мыса Капчик. Как выяснилось, группа молодых людей, отдыхающих в Крыму, отправились на прогулку в можжевеловую рощу. Одна из туристок 1992 года рождения решила сделать селфи. Однако девушка поскользнулась и упала с высоты в пять-семь метров.