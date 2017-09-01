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16:54 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму туристка сорвалась со скалы во время селфи

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Туристка из Ростова сорвалась со скалы в Крыму, сообщает пресс-службакрымского Министерства чрезвычайных ситуаций.

Источник: РИА Новости

Инцидент произошел вечером в четверг в районе мыса Капчик. Как выяснилось, группа молодых людей, отдыхающих в Крыму, отправились на прогулку в можжевеловую рощу. Одна из туристок 1992 года рождения решила сделать селфи. Однако девушка поскользнулась и упала с высоты в пять-семь метров.

Позднее ее нашли с «явными признаками перелома ключицы, травмой спины и множественными ссадинами».

Пострадавшей оказали медицинскую и психологическую помощь.

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