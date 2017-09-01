Суд в Петербурге арестовал фигуранта дела об убийстве офицера УФСИН

По данным пресс-службы управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, заместитель начальника УФСИН Сергей Мойсеенко из личных неприязненных отношений, развившихся на почве длительного конфликта на фоне служебной деятельности, запланировал убийство своего подчиненного Чернова. По версии следствия, Мойсеенко предложил совершить убийство своему знакомому Сабиру Садыкову, который в свою очередь обратился к Захарову.

Следствием установлено, что Захаров в феврале 2017 года в Санкт-Петербурге передал Садыкову пистолет системы Макарова (ПМ), снабженный прибором для бесшумной беспламенной стрельбы с патронами.

Садыков 2 марта 2017 года под надуманным предлогом вызвал Чернова на личную встречу, после чего в автомобиле, припаркованном на обочине автомобильной дороги во Всеволожском районе Ленинградской области, произвел в него не менее семи выстрелов, считает следствие. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от полученных ранений 7 марта 2017 года.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Захарова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 — ч. 1 ст. 105 УК РФ (пособничество в убийстве — ред.), сроком на 2 месяца, до 29 октября 2017 года. Пресс-служба городских судов