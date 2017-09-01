Судебных приставов подозревают в получении взятки в Волгодонском районе

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По версии следствия, в марте этого года подозреваемые получили взятку в размере 100 тыс. рублей от должника, желавшего при помощи незаконного вознаграждения ареста имущества.

В настоящее время в отношении судебных приставов возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за незаконное бездействие, группой лиц по предварительному сговору).