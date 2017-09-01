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16:45 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Судебных приставов подозревают в получении взятки в Волгодонском районе

Двое судебных приставов подозреваются в получении взятки в Волгодонском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Источник: Аргументы и факты

По версии следствия, в марте этого года подозреваемые получили взятку в размере 100 тыс. рублей от должника, желавшего при помощи незаконного вознаграждения ареста имущества.

В настоящее время в отношении судебных приставов возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за незаконное бездействие, группой лиц по предварительному сговору).

Сообщается, что ранее на одного из подозреваемых уже было заведено дело по той же статье.

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