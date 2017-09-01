Суд продлил срок домашнего ареста Сергею Рубакову на два месяца
Рубакову оставлены те же ограничения свободы, что были первоначально назначены.
Рубакову оставлены те же ограничения свободы, что были первоначально назначены.
В пятницу, 1 сентября, суд Самарского района Самары под председательством судьи Дмитрия Дерунова удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Сергею Рубакову на два месяца — до 3 ноября включительно, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в
В суде пояснили, что Сергею Рубакову оставлены те же ограничения свободы, что были первоначально назначены.