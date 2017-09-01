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18:05 (мск), источник: Volga News

Суд продлил срок домашнего ареста Сергею Рубакову на два месяца

Рубакову оставлены те же ограничения свободы, что были первоначально назначены.

Источник: Reuters

В пятницу, 1 сентября, суд Самарского района Самары под председательством судьи Дмитрия Дерунова удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Сергею Рубакову на два месяца — до 3 ноября включительно, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе суда.

В суде пояснили, что Сергею Рубакову оставлены те же ограничения свободы, что были первоначально назначены.

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