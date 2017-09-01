Полиция проводит проверку после стрельбы в Екатеринбурге
По сообщениям местных СМИ, в результате происшествия ранен один человек.
По сообщениям местных СМИ, в результате происшествия ранен один человек.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября./ТАСС/. Полицейские начали проверку после стрельбы в Екатеринбурге, информация о пострадавших уточняется. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в
По данным местных СМИ, в результате происшествия ранен один человек.
«Сегодня от жителей города поступило сообщение о стрельбе на улице Советская, возле дома № 41. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые организовали проверку по данному факту. Информация о пострадавших выясняется», — рассказали в полиции.