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16:21 (мск), источник: ТАСС

Полиция проводит проверку после стрельбы в Екатеринбурге

По сообщениям местных СМИ, в результате происшествия ранен один человек.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября./ТАСС/. Полицейские начали проверку после стрельбы в Екатеринбурге, информация о пострадавших уточняется. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-группе городского управления МВД.

По данным местных СМИ, в результате происшествия ранен один человек.

Рядом с местом, где была стрельба, находится два детских сада.

«Сегодня от жителей города поступило сообщение о стрельбе на улице Советская, возле дома № 41. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые организовали проверку по данному факту. Информация о пострадавших выясняется», — рассказали в полиции.

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