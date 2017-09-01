Полиция проводит проверку после стрельбы в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября./ТАСС/. Полицейские начали проверку после стрельбы в Екатеринбурге, информация о пострадавших уточняется. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-группе городского управления МВД.

По данным местных СМИ, в результате происшествия ранен один человек.

Рядом с местом, где была стрельба, находится два детских сада.