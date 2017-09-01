Омич украл деньги, забытые в банкомате, но попал на видео

Омская транспортная полиция объявила в розыск мужчину, который в здании железнодорожного вокзала забрал из банкомата деньги, выданные предыдущему клиенту. Момент кражи был запечатлен на камеру видеонаблюдения, лицо подозреваемого четко видно, так что установление его личности лишь вопрос времени.

На кадрах видно, как у банкомата обслуживается молодой человек, за ним стоит в очереди мужчина средних лет. Затем парень отходит, но недалеко, а подозреваемый вдруг видит, что банкомат выдает деньги по предыдущей операции. Он оглядывается и моментально кладет их в карман, также забирает чек и быстро уходит, минуя стоящего рядом парня, который, по-видимому, растерян из-за незавершенной операции.