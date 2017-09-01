В Башкирии многотонная фура чуть не въехала в жилой дом
Утром 1 сентября на въезде в село Верхнеяркеево произошло ДТП с участием двух грузовиков моделей МАЗ и MAN.
Утром 1 сентября на въезде в село Верхнеяркеево произошло ДТП с участием двух грузовиков моделей МАЗ и MAN.
После жесткого столкновения на трассе MAN увело в сторону, и он на полной скорости понесся в сторону частного жилого дома. По счастливой случайности грузовик остановился в метре от стен дома, снесся лишь забор.
Известно, что в результате аварии пострадал водитель МАЗа. Предварительно, у него сломана ключица. Фото происшествия попали в группу «Дорожный патруль» в социальной сети «Вконтакте».