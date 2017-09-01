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17:13 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии многотонная фура чуть не въехала в жилой дом

Утром 1 сентября на въезде в село Верхнеяркеево произошло ДТП с участием двух грузовиков моделей МАЗ и MAN.

После жесткого столкновения на трассе MAN увело в сторону, и он на полной скорости понесся в сторону частного жилого дома. По счастливой случайности грузовик остановился в метре от стен дома, снесся лишь забор.

Известно, что в результате аварии пострадал водитель МАЗа. Предварительно, у него сломана ключица. Фото происшествия попали в группу «Дорожный патруль» в социальной сети «Вконтакте».

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