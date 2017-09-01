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17:09 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани иномарка сбила 12-летнего велосипедиста

В четверг днем в Казани иномарка сбила 12-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть. Об этом сообщает ОГИБДД УМВД России по РТ.

Источник: Prokazan.ru

ДТП произошло напротив дома № 75 по улице Гагарина.

 — 33-летний водитель «Форда» не уступил дорогу и сбил мальчика на велосипеде, который пересекал проезжую часть, — сообщили в ведомстве.

В результате наезда ребенок получил ушиб плечевого сустава.

Напомним, ранее в Казани 61-летний водитель «Опеля» сбил 6-летнего мальчика. ДТП произошло по улице Хади Такташа. Ребенок пытался перебежать дорогу в неположенном месте. В результате угодил под колеса автомобиля.

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