В Казани иномарка сбила 12-летнего велосипедиста
В четверг днем в Казани иномарка сбила 12-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть. Об этом сообщает ОГИБДД УМВД России по РТ.
В четверг днем в Казани иномарка сбила 12-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть. Об этом сообщает ОГИБДД УМВД России по РТ.
ДТП произошло напротив дома № 75 по улице Гагарина.
— 33-летний водитель «Форда» не уступил дорогу и сбил мальчика на велосипеде, который пересекал проезжую часть, — сообщили в ведомстве.
В результате наезда ребенок получил ушиб плечевого сустава.
Напомним, ранее в Казани 61-летний водитель «Опеля» сбил 6-летнего мальчика. ДТП произошло по улице Хади Такташа. Ребенок пытался перебежать дорогу в неположенном месте. В результате угодил под колеса автомобиля.