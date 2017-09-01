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17:34 (мск), источник: РИА Новости

Один человек погиб, четверо пострадали в результате ДТП в Сочи

СОЧИ, 1 сен — РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля на трассе Джубга — Адлер, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Источник: РИА Новости

По информации ведомства, авария произошла около 11:50 на автотрассе Джубга-Адлер 96 км.

«По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся автобусом Setra. В результате ДТП в легковом автомобиле погиб один человек и четверо пострадали. В автобусе никто не пострадал», — сообщила пресс-служба регионального управления.

В настоящее время, уточняется в сообщении, сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

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