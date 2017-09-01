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18:25 (мск), источник: Nur.kz

Новое ДТП с автобусом произошло в Алматы

Автобус врезался в припаркованный эвакуатор.

Источник: Nur.kz

В Алматы на улице Алтынсарина произошло ДТП с автобусом и припаркованным эвакуатором, передает МИА «Казинформ».

Автобус ехал на север. Как говорит водитель автобуса 66 маршрута, столкновение случилось после того, как недалеко от остановочного кармана его подрезал неизвестный автомобиль на выделенной для общественного транспорта полосе.

Эвакуатор в это время был припаркован у обочины недалеко от кармана. Автобус ударился об эвакуатор дверью.

В автобусе находилось около 20 человек, все на сидячих местах. Однако, от осколков разбившегося дверного стекла пострадала одна пассажирка, ее госпитализировали.

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