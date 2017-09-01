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17:37 (мск), источник: Ведомости

В Москве на 2 сентября объявлен желтый уровень опасности из-за сильного тумана

Гидрометцентр России объявил желтый уровень опасности в Москве на 2 сентября. Метеорологи ожидают в субботу сильный туман. Из-за данного природного явления возможны аварии на дорогах. В целом погода ожидается пасмурная.

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«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — уточняется на сайте метеослужбы.

Туман ожидается на территории Центрального федерального округа (ЦФО), кроме Смоленской, Калужской и Тульской областей.

Днем в столице будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, ночью осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью составит 9−11 градусов тепла, днем — 20−22 градуса.

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