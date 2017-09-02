Под Воронежем столкнулись «Иж» и Great Wall: погибли двое мужчин
Водитель и пассажир легковушки скончались на месте.
Водитель и пассажир легковушки скончались на месте.
Автомобили «Иж-2126» и Great Wall столкнулись на 9 км дороги «Обход города Воронежа — село Каверье» в Семилукском районе в пятницу, 1 сентября. В ДТП погибли 30-летний водитель и 24-летний пассажир легковушки. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в
Автомобили ехали в сторону Воронежа. За рулем Great Wall находился 37-летний житель Боброва. Оба погибших — жители Семилукского района.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.