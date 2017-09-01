Пожар в общежитии в Бресте: в больницу попали трое детей

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 сен — Sputnik. Трое детей были госпитализированы в результате пожара в одном из общежитий в Бресте, сообщили Sputnik в пятницу в Брестском областном УМЧС.

Возгорание в одной из комнат на пятом этаже общежития, расположенного на улице Папанина областного центра, произошло около 14:30.

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По информации МЧС, из здания были эвакуированы 27 человек, проживающих в общежитии, в том числе шесть несовершеннолетних.

Собеседники Sputnik отметили, что троим детям понадобилась помощь медиков: они были доставлены в Брестскую областную детскую больницу с отравлением продуктами горения.

В настоящее время состояние пострадавших несовершеннолетних врачи оценивают как среднетяжелое.