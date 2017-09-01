Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Украина по закону может лишиться территорий в пользу РФ
Калужского акушера хотят посадить за консультацию по телефону
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
Одиннадцать секунд стоили жизни молодому блогеру (видео)
12 выстрелов: 36-летнего бизнесмена расстреляли у его дома
Королевская катастрофа20 лет назад, в ночь на 31 августа 1997 года, черный Mercedes на скорости около 180 км/ч врезался в стену тоннеля Альма в Париже. В машине находились принцесса Диана
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Похудевшую на 84 кг Картункову упрекнули в анорексии - СМИ
Откровенное платье Кабаевой восхитило итальянцев
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
СМИ: эксперт объяснил, почему Украина не вводит военное положение
Кабаева в прозрачном платье восхитила Сеть - СМИ
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
12 выстрелов: бизнесмена расстреляли у его дома
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
9Празднование Курбан-байрама
20:26 (мск), источник: Sputnik.by

Пожар в общежитии в Бресте: в больницу попали трое детей

Сейчас сотрудники МЧС устанавливают причину пожара, в качестве предварительной версии возгорания рассматривается короткое замыкание.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 сен — Sputnik. Трое детей были госпитализированы в результате пожара в одном из общежитий в Бресте, сообщили Sputnik в пятницу в Брестском областном УМЧС.

Возгорание в одной из комнат на пятом этаже общежития, расположенного на улице Папанина областного центра, произошло около 14:30.

Читайте также
Семилетнего ребенка сбили в деревне Антолино в Минском районе

По информации МЧС, из здания были эвакуированы 27 человек, проживающих в общежитии, в том числе шесть несовершеннолетних.

Собеседники Sputnik отметили, что троим детям понадобилась помощь медиков: они были доставлены в Брестскую областную детскую больницу с отравлением продуктами горения.

В настоящее время состояние пострадавших несовершеннолетних врачи оценивают как среднетяжелое.

Сейчас сотрудники МЧС устанавливают причину пожара, в качестве предварительной версии возгорания рассматривается короткое замыкание.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Николай Лукашенко пришел на школьную линейку 1 сентября
Солодуха, Лазарев и Зара: как звезды поздравили детей с 1 сентября
Путин рассказал, кто станет властелином мира
В Кремле прокомментировали закрытие диппредставительств в США
Украина ужесточит правила въезда для россиян
Тарасова нашла виновного в допинговых проблемах России
Рейтинг программы Малахова «Прямой эфир» стремительно падает
Опрос показал, сколько жителей регионов хотят переехать в Москву
Самый высокий песочный замок в мире построили в Германии
Спорт
Арабское лето: финансовая диктатура Ближнего Востока в футболе Трансферное окно в Европе этим арабским летом не закрылось — оно разбилось вдребезги. Подводим его итоги
Авто
Эксклюзив: маленький кроссовер и еще 4 секрета «Шкоды» Не спрашивайте, откуда эта информация. Главное - нам удалось кое-что узнать о новых моделях и планах «Шкоды» на ближайшие 2-3 года
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь