Пожар в общежитии в Бресте: в больницу попали трое детей
Сейчас сотрудники МЧС устанавливают причину пожара, в качестве предварительной версии возгорания рассматривается короткое замыкание.
Сейчас сотрудники МЧС устанавливают причину пожара, в качестве предварительной версии возгорания рассматривается короткое замыкание.
МИНСК, 1 сен — Sputnik. Трое детей были госпитализированы в результате пожара в одном из общежитий в Бресте, сообщили Sputnik в пятницу в Брестском областном УМЧС.
Возгорание в одной из комнат на пятом этаже общежития, расположенного на улице Папанина областного центра, произошло около 14:30.
По информации МЧС, из здания были эвакуированы 27 человек, проживающих в общежитии, в том числе шесть несовершеннолетних.
Собеседники Sputnik отметили, что троим детям понадобилась помощь медиков: они были доставлены в Брестскую областную детскую больницу с отравлением продуктами горения.
В настоящее время состояние пострадавших несовершеннолетних врачи оценивают как среднетяжелое.
Сейчас сотрудники МЧС устанавливают причину пожара, в качестве предварительной версии возгорания рассматривается короткое замыкание.