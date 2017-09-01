Во Франции нашли машину, угнанную почти 40 лет назад
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Автомобиль Peugeot 104, который был украден в 1979 году, найден на
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Автомобиль Peugeot 104, который был украден в 1979 году, найден на
Как сообщает издание,
Жандармерия опубликовала на странице в Facebook фотографии и сообщение об удивительной находке машины, которую не выпускают с 1988 года. Власти установили, что найденный автомобиль еще зарегистрирован. Оказалось, что он был украден у жителя города Реймс, который находится в десятках километров от пруда, где был найден Peugeot.
Жандармерия связалась с семьей владельца, чтобы вернуть ему украденный автомобиль, отмечает издание.