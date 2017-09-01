Вертолет Росгвардии обследовал территорию схода селя в Кабардино-Балкарии
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Вертолет Ми-8 Росгвардии обследовал территорию Приэльбрусья в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Вертолет Ми-8 Росгвардии обследовал территорию Приэльбрусья в
«Экипаж вертолета Ми-8 авиационного отряда специального назначения Управления Росгвардии по
По его словам, на месте сотрудники Росгвардии принимают участие в ликвидации последствий схода селевых потоков.
«Состоялось заседание координационного совета по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, в его работе принял участие врио начальника Управления Росгвардии по региону подполковник Алексей Сергеев. На месте схода селя работают около 300 специалистов МЧС, сотрудников Росгвардии и полицейских, 34 единицы специальной техники», — сказал собеседник агентства.
Также в департаменте сообщили, ссылаясь на данные МЧС, что в результате схода селя в
«При обвале дороги снесло в горную реку несколько автомашин, в том числе, и автомобиль, в котором, по некоторым данным, мог находиться глава администрации села Эльбрус Мус Джаппуев», — сообщили в ведомстве.
На месте схода селя работают около 300 специалистов МЧС, сотрудников Росгвардии и полицейских, 34 единицы специальной и автомобильной техники.