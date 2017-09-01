Черный дым из здания консульства РФ в Сан-Франциско привлек внимание журналистов

Источник: AP 2017

Журналисты агентства указывают, что сотрудники консульства сознательно отказались допустить пожарных внутрь, поскольку в здании «что-то сжигают в камине», а дым идет из трубы.

Ранее в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что американские спецслужбы собираются провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско. По ее данным, это планируется сделать 2 сентября.

Источник: AP 2017

В тот же день российское посольство в США заявило, что надеется на нормализацию двусторонних отношений даже после закрытия консульства в Сан-Франциско.

31 августа стало известно, что США потребовали от России закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско. Также должны прекратить работу два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке — это торговые представительства. Решение должно быть исполнено до 2 сентября.