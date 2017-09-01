Черный дым из здания консульства РФ в Сан-Франциско привлек внимание журналистов
Над зданием генерального консульства России в
Над зданием генерального консульства России в
Журналисты агентства указывают, что сотрудники консульства сознательно отказались допустить пожарных внутрь, поскольку в здании «что-то сжигают в камине», а дым идет из трубы.
Ранее в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что американские спецслужбы собираются провести обыск в генеральном консульстве России в
В тот же день российское посольство в США заявило, что надеется на нормализацию двусторонних отношений даже после закрытия консульства в
31 августа стало известно, что США потребовали от России закрыть генеральное консульство в
В Белом доме уточнили, что решение пойти на эту меру принял Дональд Трамп. По словам представителя администрации президента, это было сделано в ответ на сокращение американского дипприсутствия в России. При этом речи о сокращении численности персонала и высылке российских дипломатов не идет.