Среди отдыхающих в зоне схода селя в Приэльбрусье числятся 22 ребенка

1 сентября МЧС сообщало о семерых детях в числе более 500 туристов и отдыхающих на месте.

«По состоянию на 00:01 мск 2 сентября продолжаются работы по ликвидации последствий схода селевых потоков в Эльбрусском районе. Всего в Эльбрусском районе, начиная с населенного пункта Верхний Баксан и выше на поляну Азау, зарегистрированы <…> 382 человека, в том числе 22 ребенка», — говорится в сообщении.

В составе туристических групп на горных маршрутах — 66 иностранных гражданам, сказали в МЧС.

В пятницу в КБР сошел мощный селевой поток. В зону схода селя попал газопровод, без газоснабжения остались населенные пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино и курорт Эльбрус. На территории региона введен режим чрезвычайной ситуации.