Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа причина бегства ведущих с «Первого канала»
Заставившему пассажиров умываться зеленкой таксисту отомстили
Погибшие в Дагестане офицеры ФСБ оказались экс-сотрудниками СБУ
Сын советских физиков изобрел технологии, опередившие время
12 выстрелов: 36-летнего бизнесмена расстреляли у его дома
Королевская катастрофа20 лет назад, в ночь на 31 августа 1997 года, черный Mercedes на скорости около 180 км/ч врезался в стену тоннеля Альма в Париже. В машине находились принцесса Диана
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Похудевшую на 84 кг Картункову упрекнули в анорексии - СМИ
Откровенное платье Кабаевой восхитило итальянцев
СМИ: Коган скончался после посещения коммерческой клиники
СМИ: Крымский мост лишит Украину заводов и портов
СМИ: эксперт объяснил, почему Украина не вводит военное положение
Кабаева в прозрачном платье восхитила Сеть - СМИ
"Мне очень страшно": Чулпан Хаматова об аресте Серебренникова
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
Фоторепортажи
14День знаний в российских школах
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
07:32 (мск), источник: Newtimes.kz

О трагедии на шахте «Казахстанская» рассказали спасшиеся горняки

Доставленные в больницу горняки шахты «Казахстанская», получившие в забое отравление метаном в 4 часа утра 31 августа, рассказали о первых минутах спасательной операции после случившейся трагедии, передает МИА «Казинформ».

Источник: Newtimes.kz

Александр Иванов, Аят Турсыбеков и Валентин Шаповалов находятся в одной палате токсикологического отделения.

Горный мастер Валентин Шаповалов первым обнаружил тела погибших горняков. Он спустился в аварийный забой раньше спасателей, чтобы узнать причину отсутствия сведений о газе с датчиков контроля метана забоя вентиляционной сбойки 332 Д6−1−3. Шаповалова отправила на разведку оператор автоматизированной газовой защиты.

Читайте также
Родные и близкие рассказали о погибших на шахте «Казахстанская»

«Видимость в забое была нулевая, все в пыли. Чем ближе я подходил к эпицентру, тем хуже мог управлять ногами. Это симптомы отравления организма метаном. Я тут же включил самоспасатель и пошел дальше в забой. Шкала прибора показала максимальную отметку уровня метана, которой оснащена — шесть процентов. Фактически там было 70 процентов газа. Когда шел, споткнулся о тело Максима Шебанова. Он не подавал признаков жизни. На свет фонаря зрачки не реагировали… Только недавно виделись, общались. А теперь их нет», — рассказывает Валентин Шаповалов.

Глубже в забое горный мастер нашел тело Рустама Ахметжанова. Рядом лежал Валерий Руденко. Мастер поднялся на поверхность и доложил о смерти горняков. Прибывшие спасатели военизированной аварийно-спасательной службы Комитета индустриального развития и промышленной безопасности подняли тела на поверхность земли.

Подземный электрослесарь Александр Иванов с 36-летним стажем подземной работы рассказал, что мгновенный выброс метана не сопровождался хлопком или другим шумом.

«Вырвался газ смертельной концентрации. В ту ночную смену я был на небольшом расстоянии от эпицентра выброса газа. Это и спасло меня. Тошноты, головокружения, интоксикации не чувствовал. Наверное, из-за стресса. Сразу началась эвакуация. А когда поднялся на поверхность, сразу ощутил недомогание, тошноту, кислородную недостаточность», — рассказывает Александр Геннадьевич.

После выздоровления все трое намерены вернуться в шахту на прежние места работы.

Похороны Рустама Ахметжанова, Валерия Руденко и Максима Шебанова состоятся второго сентября в Шахтинске и в поселке Новодолинка.

Напомним, 31 августа в около 4-х часов утра в городе Шахтинск Карагандинской области, на шахте «Казахстанcкая», принадлежащей «Арселор Миттал Темиртау», произошел внезапный выброс метана. Позднее в МИР РК озвучили имена погибших.

На проведенной пресс-конференции директор шахты Александр Забелин сообщил, что причиной взрыва на шахте «Казахстанской» стало газодинамическое явление, из-за которого произошел выброс метана. Глава Карагандинской области Ерлан Кошанов позднее посетил семьи погибших на шахте «Казахстанская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау». Он выразил соболезнования и передал родным погибших материальную помощь.

Глава профсоюза работников угольной промышленности Казахстана Михаил Никифоров отметил, что инвесторы не уделяют должного внимания вопросам безопасности шахтеров.

Компания «АрселорМиттал Темиртау» выплатит семьям погибших проходчиков шахты «Казахстанская» по 10 годовых зарплат. Работодатель обязуется оплатить обучение детям погибших в средне-специальных и высших учебных заведениях.

Врачи медицинского центра сообщили о состоянии госпитализированных горняков, пострадавших при выбросе метана на шахте.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Педагогический скандал разгорается в одной из школ Костанайской области
МИД заявил о планах США провести обыск в консульстве России
К генконсульству РФ в Сан-Франциско направили инспектора-эколога
Пентагон намерен регулярно патрулировать Южно-Китайское море
Шарапова на US Open победила американку, родившуюся в Москве
Содержание Обамы обойдется американцам в миллион долларов
В футбольной Европе закрылось последнее трансферное окно
Выросло число пострадавших на Кубе сотрудников Госдепа
Спорт
Матч с «Динамо» — не ноу-хау: сборная играла и со «Спартаком» Таких нешаблонных контрольных матчей в истории национальной команды очень много — и в соперниках были не только отечественные клубы
Авто
Эксклюзив: маленький кроссовер и еще 4 секрета «Шкоды» Не спрашивайте, откуда эта информация. Главное - нам удалось кое-что узнать о новых моделях и планах «Шкоды» на ближайшие 2-3 года
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Под Петербургом планируют построить новый город-спутник
В Петербурге снесут незаконные надстройки на домах
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
Выбираем ванну: акрил, камень или чугун
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь