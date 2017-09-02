О трагедии на шахте «Казахстанская» рассказали спасшиеся горняки

Источник: Newtimes.kz

Александр Иванов, Аят Турсыбеков и Валентин Шаповалов находятся в одной палате токсикологического отделения.

Горный мастер Валентин Шаповалов первым обнаружил тела погибших горняков. Он спустился в аварийный забой раньше спасателей, чтобы узнать причину отсутствия сведений о газе с датчиков контроля метана забоя вентиляционной сбойки 332 Д6−1−3. Шаповалова отправила на разведку оператор автоматизированной газовой защиты.

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«Видимость в забое была нулевая, все в пыли. Чем ближе я подходил к эпицентру, тем хуже мог управлять ногами. Это симптомы отравления организма метаном. Я тут же включил самоспасатель и пошел дальше в забой. Шкала прибора показала максимальную отметку уровня метана, которой оснащена — шесть процентов. Фактически там было 70 процентов газа. Когда шел, споткнулся о тело Максима Шебанова. Он не подавал признаков жизни. На свет фонаря зрачки не реагировали… Только недавно виделись, общались. А теперь их нет», — рассказывает Валентин Шаповалов.

Глубже в забое горный мастер нашел тело Рустама Ахметжанова. Рядом лежал Валерий Руденко. Мастер поднялся на поверхность и доложил о смерти горняков. Прибывшие спасатели военизированной аварийно-спасательной службы Комитета индустриального развития и промышленной безопасности подняли тела на поверхность земли.

Подземный электрослесарь Александр Иванов с 36-летним стажем подземной работы рассказал, что мгновенный выброс метана не сопровождался хлопком или другим шумом.

«Вырвался газ смертельной концентрации. В ту ночную смену я был на небольшом расстоянии от эпицентра выброса газа. Это и спасло меня. Тошноты, головокружения, интоксикации не чувствовал. Наверное, из-за стресса. Сразу началась эвакуация. А когда поднялся на поверхность, сразу ощутил недомогание, тошноту, кислородную недостаточность», — рассказывает Александр Геннадьевич.

После выздоровления все трое намерены вернуться в шахту на прежние места работы.

Похороны Рустама Ахметжанова, Валерия Руденко и Максима Шебанова состоятся второго сентября в Шахтинске и в поселке Новодолинка.

Напомним, 31 августа в около 4-х часов утра в городе Шахтинск Карагандинской области, на шахте «Казахстанcкая», принадлежащей «Арселор Миттал Темиртау», произошел внезапный выброс метана. Позднее в МИР РК озвучили имена погибших.

На проведенной пресс-конференции директор шахты Александр Забелин сообщил, что причиной взрыва на шахте «Казахстанской» стало газодинамическое явление, из-за которого произошел выброс метана. Глава Карагандинской области Ерлан Кошанов позднее посетил семьи погибших на шахте «Казахстанская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау». Он выразил соболезнования и передал родным погибших материальную помощь.

Глава профсоюза работников угольной промышленности Казахстана Михаил Никифоров отметил, что инвесторы не уделяют должного внимания вопросам безопасности шахтеров.

Компания «АрселорМиттал Темиртау» выплатит семьям погибших проходчиков шахты «Казахстанская» по 10 годовых зарплат. Работодатель обязуется оплатить обучение детям погибших в средне-специальных и высших учебных заведениях.