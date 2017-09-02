В Алматы два автомобиля едва не вылетели в реку

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Минувшей ночью, около 3-х часов, в Наурызбайском районе два автомобиля едва не вылетели в реку, передает Zakon.kz.

Со слов водителя Toyota Camry, он двигался по проспекту Райымбека в западном направлении и, подъезжая к пересечению с ул. Аксайская, включил левый указатель поворота.

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Посмотрев в зеркало заднего вида, он увидел, а после и услышал, очень быстро приближающийся автомобиль, через мгновение произошел удар. Водитель Lada Priora, следовавший по темной улице в след за Toyota, слишком поздно заметил впереди стоящий на поворот автомобиль, и в последний момент попытался уйти от столкновения, вывернув руль на полосу встречную движения, но избежать столкновения не удалось.

Lada на полном ходу врезалась в поворачивавшую Toyota, после чего, оба автомобиля вылетели с дороги и ударились об большую трубу. Lada остановилась на проезжей части у края реки, а Toyota зацепившись за бордюр и упершись в ограждение моста, повисла над ней.