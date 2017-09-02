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06:22 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жительница Красноярского края убила сожителя и спрятала тело под пол

Прокуратура поддержала обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Уярского района. По версии следствия, женщина убила сожителя и спрятала тело под полом собственного дома.

Как удалось установить следователям, между 52-летней женщиной и ее 30-летним сожителем произошла ссора. Когда мужчина уснул, женщина нанесла ему шестнадцать ударов колуном в область головы. После этого, взяв перчатку, она затолкала ее в рот мужчине, перекрыв дыхательные пути, отчего и наступила смерть пострадавшего. После преступления женщина легла спать. Утром она решила спрятать труп убитого под полом дома.

Об убийстве женщина впоследствии рассказала своей знакомой, которая не стала покрывать преступницу и вызвала на место происшествия сотрудников полиции.

Обвиняемая объяснила свои преступные действия тем, что погибший неоднократно избивал ее, злоупотреблял алкоголем и не работал. Суд при назначении наказания учел смягчающее обстоятельство «противоправное поведение потерпевшего». В итоге суд приговорил женщину к семи годам лишения свободы.

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