Жительница Красноярского края убила сожителя и спрятала тело под пол

Как удалось установить следователям, между 52-летней женщиной и ее 30-летним сожителем произошла ссора. Когда мужчина уснул, женщина нанесла ему шестнадцать ударов колуном в область головы. После этого, взяв перчатку, она затолкала ее в рот мужчине, перекрыв дыхательные пути, отчего и наступила смерть пострадавшего. После преступления женщина легла спать. Утром она решила спрятать труп убитого под полом дома.
Об убийстве женщина впоследствии рассказала своей знакомой, которая не стала покрывать преступницу и вызвала на место происшествия сотрудников полиции.
Обвиняемая объяснила свои преступные действия тем, что погибший неоднократно избивал ее, злоупотреблял алкоголем и не работал. Суд при назначении наказания учел смягчающее обстоятельство «противоправное поведение потерпевшего». В итоге суд приговорил женщину к семи годам лишения свободы.