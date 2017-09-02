Штаб «Единой России» сожгли в Назарово

По имеющейся информации, сегодня утром, около 5 часов, несколько человек проникли на территорию автостоянки, на которой располагается здание, арендованное партией под штаб. Один из злоумышленников запер сторожа в сторожке, после чего присоединился к подельникам.

Сторож в это время нажал «тревожную кнопку», однако до приезда охраны, по его словам, преступники успели выбить стекла в здании и закинуть в него облитые бензином автомобильные покрышки. После чего подожгли их, крича «Передавайте привет “Единой России”».

Основное помещение штаба выгорело полностью. В огне сгорела оргтехника, мебель, агитационные материалы, предназначенные для предвыборной кампании в Назарово, а также другие вещи, хранившиеся в штабе.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники пожарного надзора и полиции. Пока никаких версий о том, кем были поджигатели, не высказывается.