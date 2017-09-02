Штаб «Единой России» сожгли в Назарово
В городе Назарово Красноярского края злоумышленники сожгли предвыборный штаб «Единой России». Об этом сообщает местный ресурс «Запад24».
В городе Назарово Красноярского края злоумышленники сожгли предвыборный штаб «Единой России». Об этом сообщает местный ресурс «Запад24».
По имеющейся информации, сегодня утром, около 5 часов, несколько человек проникли на территорию автостоянки, на которой располагается здание, арендованное партией под штаб. Один из злоумышленников запер сторожа в сторожке, после чего присоединился к подельникам.
Сторож в это время нажал «тревожную кнопку», однако до приезда охраны, по его словам, преступники успели выбить стекла в здании и закинуть в него облитые бензином автомобильные покрышки. После чего подожгли их, крича «Передавайте привет “Единой России”».
Основное помещение штаба выгорело полностью. В огне сгорела оргтехника, мебель, агитационные материалы, предназначенные для предвыборной кампании в Назарово, а также другие вещи, хранившиеся в штабе.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники пожарного надзора и полиции. Пока никаких версий о том, кем были поджигатели, не высказывается.
Напомним, что 10 сентября этого года в Назарово пройдут выборы депутатов местного горсовета. Сейчас в городе идет предварительное голосование. Причем очевидцы отмечают, что проходит оно с массовыми нарушениями избирательного законодательства именно со стороны «Единой России».
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