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07:22 (мск), источник: Newslab.ru

Штаб «Единой России» сожгли в Назарово

В городе Назарово Красноярского края злоумышленники сожгли предвыборный штаб «Единой России». Об этом сообщает местный ресурс «Запад24».

По имеющейся информации, сегодня утром, около 5 часов, несколько человек проникли на территорию автостоянки, на которой располагается здание, арендованное партией под штаб. Один из злоумышленников запер сторожа в сторожке, после чего присоединился к подельникам.

Сторож в это время нажал «тревожную кнопку», однако до приезда охраны, по его словам, преступники успели выбить стекла в здании и закинуть в него облитые бензином автомобильные покрышки. После чего подожгли их, крича «Передавайте привет “Единой России”».

Основное помещение штаба выгорело полностью. В огне сгорела оргтехника, мебель, агитационные материалы, предназначенные для предвыборной кампании в Назарово, а также другие вещи, хранившиеся в штабе.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники пожарного надзора и полиции. Пока никаких версий о том, кем были поджигатели, не высказывается.

Напомним, что 10 сентября этого года в Назарово пройдут выборы депутатов местного горсовета. Сейчас в городе идет предварительное голосование. Причем очевидцы отмечают, что проходит оно с массовыми нарушениями избирательного законодательства именно со стороны «Единой России».

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