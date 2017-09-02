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07:18 (мск), источник: ТАСС

Воспитанники Иркутского кадетского корпуса госпитализированы с пищевым отравлением

ИРКУТСК, 2 сентября. /ТАСС/. Массовое пищевое отравление произошло среди воспитанников Иркутского кадетского корпуса, сообщили в субботу ТАСС в министерстве здравоохранения региона.

«Есть факт отравления детей, на месте работают три бригады скорой помощи», — сказала представитель пресс-службы ведомства.

Данными о количестве пострадавших детей, а также о том, есть ли среди них госпитализированные, в пресс-службе не располагают.

Между тем, источник в экстренных службах региона привел ТАСС данные о 15 госпитализированных из кадетского корпуса с острым кишечным отравлением. «15 детей были госпитализированы в течение ночи, на месте продолжают работать специалисты скорой помощи», — сказал он.

Иркутский кадетский корпус — областное образовательным учреждением, школа-интернат с круглосуточным пребыванием детей.

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