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10:33 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Дело о разбое в Черемхово передано следователям в ГУ МВД России по Иркутской области

Проводится ряд экспертиз по установлению дополнительных эпизодов.

Дело о разбойном нападении и похищении Honda Accord у жителя Черемхова направлено в следственное управление регионального главка МВД. В настоящее время по уголовному делу уже назначен ряд дополнительных экспертиз и следственных действий. Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление дополнительных эпизодов, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ведомства.

Напомним, полицейские задержали двух подозреваемых в совершении разбойного нападения, которые, возле остановки общественного транспорта по улице Павлика Морозова города Черемхово, под угрозой применения оружия, похитили у местного жителя автомобиль Honda Accord.

Органами предварительного следствия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный в крупном размере). По ходатайству следственных органов суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские не исключают, что от их действий могли пострадать и другие граждане. В этой связи, полиция обращается к возможным потерпевшим с просьбой сообщить о себе и обратиться в межмуниципальный отдел МВД России «Черемховский» лично или по телефонам: 8 (39546)5−24−10 либо на 8 (3952)21−68−88 (единый номер «телефона доверия» ГУ МВД России по Иркутской области). Анонимность и конфиденциальность гарантируется.

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