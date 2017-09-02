Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа причина бегства ведущих с «Первого канала»
Половина мужчин не знает, где находится вагина
Изобретение белорусов привело в восторг бизнесменов по всему миру
Сын советских физиков изобрел технологии, опередившие время
МИД Украины направил ноту протеста Болгарии
Королевская катастрофа20 лет назад, в ночь на 31 августа 1997 года, черный Mercedes на скорости около 180 км/ч врезался в стену тоннеля Альма в Париже. В машине находились принцесса Диана
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Похудевшую на 84 кг Картункову упрекнули в анорексии - СМИ
Откровенное платье Кабаевой восхитило итальянцев
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
Алина Кабаева в чёрном прозрачном платье восхитила Сеть - СМИ
Волочкова посетила следователя в мини - СМИ
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
12 выстрелов: бизнесмена расстреляли у его дома
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
10Акупунктура для собак и кошек
13:59 (мск), источник: Югополис

Установлена личность женщины, тело которой обнаружили в Сочи

​Следственный отдел СК РФ по городеу Сочи проводит доследственную проверку в связи с обнаружением трупа женщины на улице Ясногорской в микрорайоне Бытха.

Как сообщила «Макс порталу» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая, личность женщины установлена, это 33-летняя местная жительница. Официальный представитель СК подтвердила, что труп был завернут в ковёр.

Проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установить причины смерти женщины.

Как ранее сообщал «Югополис», вечером 31 августа, между 18 и 19 часами в районе дома № 14 по улице Ясногорской в микрорайоне Бытха был обнаружен труп молодой женщины. Тело было завернуто в ковер и тщательно присыпано листвой.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Microsoft объявила дату выхода шлемов смешанной реальности
Польские политики потребовали от России военных репараций
Саакашвили заявил, что его брат задержан в Киеве
Российские миллиардеры стали богаче на 17 млрд долларов
Небензя назвал уровень отношений с США «непозволительно низким»
Россиянок, вернувшихся из Ирака, не будут судить
Бывший мэр Владивостока Черепков умер в московской больнице
Шарапова ответила на критику Возняцки
Спорт
Германии повезло в игре с чехами: обзор игр пятницы в отборе ЧМ Сборная Германии вырвала победу у Чехии на последних минутах, Польша потерпела первое поражение в отборе и сразу крупное
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Под Петербургом планируют построить новый город-спутник
В Петербурге снесут незаконные надстройки на домах
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
Выбираем ванну: акрил, камень или чугун
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь