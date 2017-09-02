Установлена личность женщины, тело которой обнаружили в Сочи
Следственный отдел СК РФ по городеу Сочи проводит доследственную проверку в связи с обнаружением трупа женщины на улице Ясногорской в микрорайоне Бытха.
Следственный отдел СК РФ по городеу Сочи проводит доследственную проверку в связи с обнаружением трупа женщины на улице Ясногорской в микрорайоне Бытха.
Как сообщила «Макс порталу» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая, личность женщины установлена, это 33-летняя местная жительница. Официальный представитель СК подтвердила, что труп был завернут в ковёр.
Проводится доследственная проверка, назначена
Как ранее сообщал «Югополис», вечером 31 августа, между 18 и 19 часами в районе дома № 14 по улице Ясногорской в микрорайоне Бытха был обнаружен труп молодой женщины. Тело было завернуто в ковер и тщательно присыпано листвой.