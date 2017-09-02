В МЧС рассказали об обстановке в зоне схода селя в Кабардино-Балкарии

Источник: РИА Новости

«За минувшую ночь ухудшения обстановки не допущено… За минувшие сутки проведено значительное наращивание группировки сил МЧС России в зоне ЧС», — сказал он.

По словам Борисова, на место прибыли спасатели из Северной Осетии, Адыгеи, центра «Лидер». Ожидается подкрепление из Донского спасцентра, поисково-спасательного отряда Южного регионального центра. «В готовности находится авиация МЧС России. Как только погода позволит — будет продолжена эвакуация отдыхающих из поселка Терскол в поселок Тырнауз», — добавил он.

Борисов отметил, что в субботу будут продолжены работы по восстановлению дорожного полотна и газоснабжения. Также в отрезанных населенных пунктах оперативные группы МЧС создают запасы продовольствия и медикаментов. Всего к аварийно-восстановительным и поисково-спасательным работам привлечено более 500 человек и 80 единиц техники.