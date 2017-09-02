В МЧС рассказали об обстановке в зоне схода селя в Кабардино-Балкарии
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Ухудшение обстановки в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Ухудшение обстановки в
«За минувшую ночь ухудшения обстановки не допущено… За минувшие сутки проведено значительное наращивание группировки сил МЧС России в зоне ЧС», — сказал он.
По словам Борисова, на место прибыли спасатели из Северной Осетии, Адыгеи, центра «Лидер». Ожидается подкрепление из Донского спасцентра,
Борисов отметил, что в субботу будут продолжены работы по восстановлению дорожного полотна и газоснабжения. Также в отрезанных населенных пунктах оперативные группы МЧС создают запасы продовольствия и медикаментов. Всего к
Сход селя со склона ущелья