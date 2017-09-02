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08:42 (мск), источник: РИА Новости

В МЧС рассказали об обстановке в зоне схода селя в Кабардино-Балкарии

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Ухудшение обстановки в Кабардино-Балкарии за минувшую ночь не допущено, сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Вячеслав Борисов.

Источник: РИА Новости

«За минувшую ночь ухудшения обстановки не допущено… За минувшие сутки проведено значительное наращивание группировки сил МЧС России в зоне ЧС», — сказал он.

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В Кабардино-Балкария продолжаются работы по ликвидации последствий схода селя

По словам Борисова, на место прибыли спасатели из Северной Осетии, Адыгеи, центра «Лидер». Ожидается подкрепление из Донского спасцентра, поисково-спасательного отряда Южного регионального центра. «В готовности находится авиация МЧС России. Как только погода позволит — будет продолжена эвакуация отдыхающих из поселка Терскол в поселок Тырнауз», — добавил он.

Борисов отметил, что в субботу будут продолжены работы по восстановлению дорожного полотна и газоснабжения. Также в отрезанных населенных пунктах оперативные группы МЧС создают запасы продовольствия и медикаментов. Всего к аварийно-восстановительным и поисково-спасательным работам привлечено более 500 человек и 80 единиц техники.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В результате были повреждены восемь участков дорожного полотна общей протяженностью свыше 3 километров на федеральной автодороге. Нарушено газоснабжение шести населенных пунктов. Селевым потоком снесены в реку три легковых автомобиля, спасены два человека, еще трое пропали без вести.

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