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16:05 (мск), источник: PROUFU.ru

Водитель внедорожника насмерть сбил велосипедиста на трассе в Башкирии

В Мишкинском районе Башкирии в ночь на субботу насмерть сбили 38-летнего велосипедиста. На 19 километре дороги Бирск — Тастуба — Сатка водитель Nissan X-trail наехал на двигавшийся в попутном направлении велосипед.

«В результате ДТП 38-летний велосипедист от полученных травм скончался на месте ДТП», — сообщили в Госавтоинспекции Башкортостана.

За рулем внедорожника был 26-летний местный житель. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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