Водитель внедорожника насмерть сбил велосипедиста на трассе в Башкирии
В Мишкинском районе Башкирии в ночь на субботу насмерть сбили 38-летнего велосипедиста. На 19 километре дороги Бирск — Тастуба — Сатка водитель Nissan
В Мишкинском районе Башкирии в ночь на субботу насмерть сбили 38-летнего велосипедиста. На 19 километре дороги Бирск — Тастуба — Сатка водитель Nissan
«В результате ДТП 38-летний велосипедист от полученных травм скончался на месте ДТП», — сообщили в Госавтоинспекции Башкортостана.
За рулем внедорожника был 26-летний местный житель. Обстоятельства аварии устанавливаются.