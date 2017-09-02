В Прикамье замначальника колонии приговорили к лишению свободы

В Чусовом вынесли приговор заместителю начальника исправительной колонии. К лишению свободы его приговорили за совершение экологического преступления.

«Чусовской городской суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении заместителя начальника колонии — начальника центра ФКУ ИК-37 ГУФСИН России по Пермскому краю. Он признан виновным «Незаконной рубке леса в особо крупном размере», — сообщает сайт прокуратуры Пермского края.

В ведомстве пояснили, что начальник центра ФКУ знал, что участок леса находится не в пользовании колонии, но отдал осужденным, отбывающим наказание, а также сотрудникам режимного учреждения распоряжения по вырубке леса.

Осуждённые спили 40 елей и пихт на сумму 470 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к 2двум годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Отбывать наказание он будет колонии общего режима.