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10:57 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани возбуждено уголовное дело на судебного пристава

Дело возбуждено по результатам прокурорской проверки по факту злоупотребления должностными полномочиями.

Проверка прокуратуры Приволжского района Казани установила, что 18 июля 2017 года во время составления судебным приставом акта об описи имущества по адресу, где зарегистрирована должница, посторонний мужчина, представившись судебным приставом-исполнителем, проник в жилище, изучал принадлежащее семье должницы имущество, требовал от несовершеннолетних детей информацию о нахождении имущества. Об этом сообщил исполняющий обязанности старшего помощника прокурора РТ Руслан Бариев.

Посторонний мужчина при себе имел кобуру, в которой находился предмет похожий на оружие, демонстрировал его, вызывающе вел беседы с несовершеннолетними членами семьи. Никаких документов, удостоверяющих его личность, у мужчины не было.

Таким образом, судебный пристав-исполнитель ввела в заблуждение семью должницы, впустив в квартиру без их разрешения постороннего мужчину под видом судебного пристава.

По материалам прокурорской проверки следователи СКР возбудили уголовное дело статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

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В Казани возбуждено уголовное дело на судебного пристава
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