В Казани возбуждено уголовное дело на судебного пристава
Дело возбуждено по результатам прокурорской проверки по факту злоупотребления должностными полномочиями.
Дело возбуждено по результатам прокурорской проверки по факту злоупотребления должностными полномочиями.
Проверка прокуратуры Приволжского района Казани установила, что 18 июля 2017 года во время составления судебным приставом акта об описи имущества по адресу, где зарегистрирована должница, посторонний мужчина, представившись судебным
Посторонний мужчина при себе имел кобуру, в которой находился предмет похожий на оружие, демонстрировал его, вызывающе вел беседы с несовершеннолетними членами семьи. Никаких документов, удостоверяющих его личность, у мужчины не было.
Таким образом, судебный
По материалам прокурорской проверки следователи СКР возбудили уголовное дело статье «Злоупотребление должностными полномочиями».