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10:56 (мск), источник: Известия

Спасатели нашли тело одного из трех пропавших при сходе селя в КБР

В Кабардино-Балкарии найдено тело мужчины, пропавшего при сходе селя в ночь на минувшую пятницу. Предположительно, погибший был охранником аллергоцентра, передает Интерфакс.

Источник: РИА "Новости"

«Ниже поселка Нейтрино, перед мостом, в русле реки Баксан спасатели обнаружили тело погибшего», — сказал источник агентства.

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Ранее пропавшими при сходе селя числились три человека, в том числе глава поселения Эльбрус Муса Джаппуев. Он и еще один человек, сообщает портал iz.ru, находились в автомобиле «Нива», под которым обвалился грунт. Машину унесло потоком.

В настоящее время в КБР введен режим ЧС, пять сел и курорт Эльбрус остаются без газоснабжения.

С территории, отрезанной селем, были эвакуированы 114 туристов, еще 382 туриста по-прежнему находятся на зоне бедствия.

Сотрудники МЧС спасли еще 2 пострадавших от селя в Кабардино-Балкарии
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10:12 (мск)© Ньюстюб
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