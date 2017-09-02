Спасатели нашли тело одного из трех пропавших при сходе селя в КБР
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«Ниже поселка Нейтрино, перед мостом, в русле реки Баксан спасатели обнаружили тело погибшего», — сказал источник агентства.
Ранее пропавшими при сходе селя числились три человека, в том числе глава поселения Эльбрус Муса Джаппуев. Он и еще один человек, сообщает портал iz.ru, находились в автомобиле «Нива», под которым обвалился грунт. Машину унесло потоком.
С территории, отрезанной селем, были эвакуированы 114 туристов, еще 382 туриста