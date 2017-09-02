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16:18 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежец на «КамАЗе» врезался в «Ладу»: оба водителя погибли на месте

В пятницу, 1 сентября, вечером по дороге «Курск-Саратов» ехал 31-летний воронежец на «КамАЗе».

Источник: Новости Воронежа

По данным полиции, около 19:40 водитель грузовика столкнулся с «Ладой», которой управлял 21-летний молодой человек. ЧП произошло на 418 км дороги.

«В результате ДТП оба водителя получили травмы, не совместимые с жизнью — они скончались до приезда медиков», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Теперь полиция устанавливает причины этой смертельной аварии.

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