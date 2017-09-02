Воронежец на «КамАЗе» врезался в «Ладу»: оба водителя погибли на месте
В пятницу, 1 сентября, вечером по дороге «Курск-Саратов» ехал 31-летний воронежец на «КамАЗе».
В пятницу, 1 сентября, вечером по дороге «Курск-Саратов» ехал 31-летний воронежец на «КамАЗе».
По данным полиции, около 19:40 водитель грузовика столкнулся с «Ладой», которой управлял 21-летний молодой человек. ЧП произошло на 418 км дороги.
«В результате ДТП оба водителя получили травмы, не совместимые с жизнью — они скончались до приезда медиков», — рассказали в
Теперь полиция устанавливает причины этой смертельной аварии.