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16:08 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии пикник с родственниками закончился убийством женщины-инвалида

Молодой человек расправился с родной тетей. Как установили следователи, трагедия произошла на озере Ургун в Учалинском районе Республики Башкортостан.

45-летняя женщина с ограниченными возможностями здоровья и два парня, один из которых был ее племянником, отправились на отдых. Позже, когда родственники остались наедине, между ними произошла ссора. Тогда молодой человек нанес своей тёте удар камнем по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте. Племянник попытался скрыть её тело, утопив в камышах.

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