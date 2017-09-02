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15:36 (мск), источник: РИАЦ

В Камышине будут судить браконьера, стрелявшего по косулям из-под фар

Полицейские Камышина возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, занимавшегося незаконным отстрелом животных на территории Кулагинского заказника.

Полицейские Камышина возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, занимавшегося незаконным отстрелом животных на территории Кулагинского заказника. Браконьра неделю назад задержали сотрудники облкомприроды и передали его полицейским.

29-летний житель Камышина в ночное время суток, используя фароискатель, из салона автомашины «Нива» вел охоту браконьерским способом на парнокопытных, обитающих в заповедной зоне. Инспектора облкомприроды услышали звуки выстрелов и им удалось задержать мужчину, который к этому времени успел добыть одну косулю. Подозреваемый сознался в содеянном. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за незаконную охоту составляет арест сроком до 6 месяцев.

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