В Камышине будут судить браконьера, стрелявшего по косулям из-под фар

Полицейские Камышина возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, занимавшегося незаконным отстрелом животных на территории Кулагинского заказника. Браконьра неделю назад задержали сотрудники облкомприроды и передали его полицейским.

29-летний житель Камышина в ночное время суток, используя фароискатель, из салона автомашины «Нива» вел охоту браконьерским способом на парнокопытных, обитающих в заповедной зоне. Инспектора облкомприроды услышали звуки выстрелов и им удалось задержать мужчину, который к этому времени успел добыть одну косулю. Подозреваемый сознался в содеянном. Сумма причиненного ущерба устанавливается.