Водитель-новичок на учебной машине попал в ДТП с фурой: фото

На перекрёстке легковушка не смогла разъехаться с фурой. Сам водитель в соцсетях объяснил столкновение так: «С перекрестка по крайней правой при разрешающем сигнале светофора поворачивали направо. Водитель фуры ехал по второй полосе и тоже повернул направо».