Водитель-новичок на учебной машине попал в ДТП с фурой: фото
Начинающий водитель попал этим утром в аварию на Заводской улице. Мужчина ехал в учебной машине вместе с инструктором, но даже это не смогло спасти его от ДТП.
Начинающий водитель попал этим утром в аварию на Заводской улице. Мужчина ехал в учебной машине вместе с инструктором, но даже это не смогло спасти его от ДТП.
На перекрёстке легковушка не смогла разъехаться с фурой. Сам водитель в соцсетях объяснил столкновение так: «С перекрестка по крайней правой при разрешающем сигнале светофора поворачивали направо. Водитель фуры ехал по второй полосе и тоже повернул направо».
Кроме того, пользователи сети предположили, что водитель фуры должен был учесть, что за рулём легковушки находится ученик и ему понадобится больше времени на поворот.