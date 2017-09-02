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12:01 (мск), источник: Publika.md

Водитель-новичок на учебной машине попал в ДТП с фурой: фото

Начинающий водитель попал этим утром в аварию на Заводской улице. Мужчина ехал в учебной машине вместе с инструктором, но даже это не смогло спасти его от ДТП.

Источник: Publika.md

На перекрёстке легковушка не смогла разъехаться с фурой. Сам водитель в соцсетях объяснил столкновение так: «С перекрестка по крайней правой при разрешающем сигнале светофора поворачивали направо. Водитель фуры ехал по второй полосе и тоже повернул направо».

Кроме того, пользователи сети предположили, что водитель фуры должен был учесть, что за рулём легковушки находится ученик и ему понадобится больше времени на поворот.

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