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12:43 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Два дома горело в Нижегородской области в ночь на 2 сентября

Два дома горело в Нижегородской области в ночь на 2 сентября. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС региона.

Согласно информации, 2 сентября в 01:06 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании дома в г.о. г. Шахунья. В результате пожара сгорел дом и надворные постройки на площади 96 кв метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 11 человек, четыре единицы техники. В эту же ночь был ликвидирован пожар в городе Бор. Там сгорела кровля на площади 90 кв метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 23 человека, пять единиц техники.

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