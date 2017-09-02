Два дома горело в Нижегородской области в ночь на 2 сентября

Согласно информации, 2 сентября в 01:06 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании дома в г.о. г. Шахунья. В результате пожара сгорел дом и надворные постройки на площади 96 кв метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 11 человек, четыре единицы техники. В эту же ночь был ликвидирован пожар в городе Бор. Там сгорела кровля на площади 90 кв метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 23 человека, пять единиц техники.