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12:08 (мск), источник: Publika.md

В Приэльбрусье на месте схода селя остаются более 200 туристов

Более 200 туристов, среди которых 66 иностранцев, остаются на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, где в пятницу сошел селевой поток, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Источник: Publika.md

«На туристическом маршруте горы Эльбрус остается 41 тургруппа, в их составе 208 человек, в том числе 66 иностранных граждан», — сказал собеседник агентства, пишут РИА Новости.

Туристов, пожелавших покинуть Приэльбрусье, эвакуируют тремя вертолетами Ми-8.

«Вертолет Ми-8 МЧС России утром забрал 16 человек», — уточнили в МЧС.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В результате были повреждены восемь участков дорожного полотна общей протяженностью свыше 3 километров на федеральной автодороге. Нарушено газоснабжение шести населенных пунктов. Селевым потоком снесены в реку три легковых автомобиля, спасены два человека. Обнаружено тело одного погибшего.

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