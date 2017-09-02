В Приэльбрусье на месте схода селя остаются более 200 туристов
Более 200 туристов, среди которых 66 иностранцев, остаются на Эльбрусе в
Более 200 туристов, среди которых 66 иностранцев, остаются на Эльбрусе в
«На туристическом маршруте горы Эльбрус остается 41 тургруппа, в их составе 208 человек, в том числе 66 иностранных граждан», — сказал собеседник агентства, пишут РИА Новости.
Туристов, пожелавших покинуть Приэльбрусье, эвакуируют тремя вертолетами Ми-8.
«Вертолет Ми-8 МЧС России утром забрал 16 человек», — уточнили в МЧС.
Сход селя со склона ущелья