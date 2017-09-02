Стрельба произошла в Одессе, ранен мужчина
Стрельба произошла в Одессе, ранен мужчина — инцидент произошел в преддверии празднования Дня города.
Стрельба произошла в Одессе, ранен мужчина — инцидент произошел в преддверии празднования Дня города.
КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. В Одессе, на Куликовом поле, двое неизвестных стреляли из травматического оружия в 30-летнего жителя города.
Мужчина получил непроникающие ранения брюшной полости и левого бедра.
Звонок с сообщением об этом инциденте поступил в местное управление полиции в ночь на субботу, сообщает
На место происшествия выехала
Потерпевший сообщил, что, проходя через Куликово поле, он стал жертвой двух неизвестных ему людей, которые произвели в его стону два выстрела, а затем скрылись.
С места происшествия изъяты гильза от травматического оружия, которая направлена на экспертизу. Ведется следствие.
Отметим, что инцидент произошел в канун Дня города Одессы, отмечаемого второго сентября.