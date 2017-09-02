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12:11 (мск), источник: Sputnik.md

Стрельба произошла в Одессе, ранен мужчина

Стрельба произошла в Одессе, ранен мужчина — инцидент произошел в преддверии празднования Дня города.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. В Одессе, на Куликовом поле, двое неизвестных стреляли из травматического оружия в 30-летнего жителя города.

Мужчина получил непроникающие ранения брюшной полости и левого бедра.

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Звонок с сообщением об этом инциденте поступил в местное управление полиции в ночь на субботу, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Потерпевший сообщил, что, проходя через Куликово поле, он стал жертвой двух неизвестных ему людей, которые произвели в его стону два выстрела, а затем скрылись.

С места происшествия изъяты гильза от травматического оружия, которая направлена на экспертизу. Ведется следствие.

Отметим, что инцидент произошел в канун Дня города Одессы, отмечаемого второго сентября.

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