Стрельба произошла в Одессе, ранен мужчина

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. В Одессе, на Куликовом поле, двое неизвестных стреляли из травматического оружия в 30-летнего жителя города.

Мужчина получил непроникающие ранения брюшной полости и левого бедра.

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Звонок с сообщением об этом инциденте поступил в местное управление полиции в ночь на субботу, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Потерпевший сообщил, что, проходя через Куликово поле, он стал жертвой двух неизвестных ему людей, которые произвели в его стону два выстрела, а затем скрылись.

С места происшествия изъяты гильза от травматического оружия, которая направлена на экспертизу. Ведется следствие.