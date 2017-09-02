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13:49 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Таганроге зарезали 19-летнюю девушку и 21-летнего парня

Следственный отдел по Таганрогу СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту убийства двух человек.

Источник: РИА "Новости"

По данным следствия, вечером 1 сентября в квартире на Мариупольском шоссе обнаружены тела 19-летней девушки и ее 21-летнего знакомого с ножевыми ранениями. Убитых нашла мать девушки, передает DonDay.

Следователь, судмедэксперт и криминалист осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства. Назначено проведение необходимых экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство). Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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