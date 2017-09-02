В Таганроге зарезали 19-летнюю девушку и 21-летнего парня
Следственный отдел по Таганрогу СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту убийства двух человек.
Следственный отдел по Таганрогу СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту убийства двух человек.
По данным следствия, вечером 1 сентября в квартире на Мариупольском шоссе обнаружены тела 19-летней девушки и ее 21-летнего знакомого с ножевыми ранениями. Убитых нашла мать девушки, передает DonDay.
Следователь, судмедэксперт и криминалист осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства. Назначено проведение необходимых экспертиз, сообщает
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство). Устанавливаются обстоятельства произошедшего.