В Балтийске словесный конфликт закончился стрельбой из четырехствольного пистолета

Пострадал 29-летний мужчина — у него ранение бедра. Все произошло в результате конфликта, по ходу которого потерпевший стал проявлять агрессию к подозреваемому, на что тот достал оружие и пригрозил в ответ. Это, правда, не возымело нужного психологического воздействия, после чего тот выстрелил в воздух и в соперника.