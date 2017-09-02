В Балтийске словесный конфликт закончился стрельбой из четырехствольного пистолета

Инцидент произошел в ночь на 5 августа.
Пострадал 29-летний мужчина — у него ранение бедра. Все произошло в результате конфликта, по ходу которого потерпевший стал проявлять агрессию к подозреваемому, на что тот достал оружие и пригрозил в ответ. Это, правда, не возымело нужного психологического воздействия, после чего тот выстрелил в воздух и в соперника.
Пистолетом оказалась «Оса» ПБ-4−1МЛ калибра 18 миллиметров. Возбуждено уголовное дело, сообщили KaliningradToday в УМВД по Калининградской области. В Росгвардию направлены необходимые документы для решения вопроса о лишении данного гражданина права на хранение и ношение огнестрельного оружия ограниченного поражения.