Источник: самолет Ан-2 упал в Балашихе во время показательных полетов
Погибли два человека, находившихся на борту самолета.
Погибли два человека, находившихся на борту самолета.
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Самолет Ан-2 разбился в Балашихе во время авиашоу, выполняя показательный полет. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
«Самолет на низкой высоте выполнял показательный полет. Пилот не справился с управлением, в результате Ан-2 упал. Два человека, находившиеся на борту, погибли», — сказал источник.
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, основная версия крушения Ан-2 — ошибка экипажа при выполнении фигуры высшего пилотажа.
«Пилоты показывали фигуры высшего пилотажа. При выполнении мертвой петли, возможно, была допущена ошибка, пилот не справился с управлением, и самолет упал», — сказал источник.
При ударе о землю самолет загорелся.
На земле жертв и разрушений нет. Авиашоу проводилось на аэродроме Черное ДОСААФ. Показательные выступления были приурочены к 70-летию Ан-2.