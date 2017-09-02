Источник: самолет Ан-2 упал в Балашихе во время показательных полетов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Самолет Ан-2 разбился в Балашихе во время авиашоу, выполняя показательный полет. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«Самолет на низкой высоте выполнял показательный полет. Пилот не справился с управлением, в результате Ан-2 упал. Два человека, находившиеся на борту, погибли», — сказал источник.

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Как сообщили ТАСС в экстренных службах, основная версия крушения Ан-2 — ошибка экипажа при выполнении фигуры высшего пилотажа.

«Пилоты показывали фигуры высшего пилотажа. При выполнении мертвой петли, возможно, была допущена ошибка, пилот не справился с управлением, и самолет упал», — сказал источник.

При ударе о землю самолет загорелся.