На тольяттинца напала с ножом возлюбленная
В Тольяттинскую полицию поступило сообщение из медучреждения о поступлении 37-летнего мужчины с ножевым ранением с ул. Ярославской, сообщает
В Тольяттинскую полицию поступило сообщение из медучреждения о поступлении 37-летнего мужчины с ножевым ранением с ул. Ярославской, сообщает
Отмечая праздник и выпивая, супруги поссорились. По версии правоохранителей, в результате 45-летняя возлюбленная нанесла мужу ножевое ранение брюшной полости.
«Скорую помощь» пострадавшему женщина вызвала сама.
По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело.