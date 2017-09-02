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16:45 (мск), источник: Volga News

На тольяттинца напала с ножом возлюбленная

В Тольяттинскую полицию поступило сообщение из медучреждения о поступлении 37-летнего мужчины с ножевым ранением с ул. Ярославской, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Отмечая праздник и выпивая, супруги поссорились. По версии правоохранителей, в результате 45-летняя возлюбленная нанесла мужу ножевое ранение брюшной полости.

«Скорую помощь» пострадавшему женщина вызвала сама.

По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело.

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