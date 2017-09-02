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13:32 (мск), источник: Sputnik.by

АН-2 разбился во время авиашоу в подмосковной Балашихе

На борту самолета, выполнявшего показательные выступления, находились два человека; они погибли.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 сен — Sputnik. Легкий многоцелевой самолет АН-2 разбился в субботу во время авиашоу в городе Балашиха Московской области. Оба пилота, которые находились на борту, погибли, сообщает РИА Новости.

«Во время показательных выступлений вблизи Балашихи упал самолет Ан-2. Оба пилота, находившиеся на борту воздушного судна, погибли», — сообщил источник в экстренных службах региона.

По сообщениям ряда СМИ, вероятной причиной катастрофы могла быть ошибка пилота. У экспертов, наблюдавших трагедию, сложилось ощущение, что при выполнении мертвой петли экипаж ошибся, а затем пилот не смог справиться с управлением. Самолет ударился о землю и загорелся.

Во время загрузки произошла ошибка.

Авиашоу, которое в субботу устроили в Балашихе, было посвящено 70-летию первого полета АН-2. Дебют в небе самолета СХА, который считается прототипом АН-2, состоялся 31 августа 1947 года.

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