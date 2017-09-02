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17:06 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске на ходу загорелся автобус с пассажирами

ЧП случилось сегодня утром, 2 сентября, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Источник: РИА "Новости"

Около 8:00 на перекрестке улиц 40-летия Победы и 250-летия Челябинска загорелся автобус, следовавший по маршруту № 64. В салоне находились 20 пассажиров. Тушить возгорание бросился водитель автобуса и несколько проезжавших мимо людей. К моменту прибытия пожарных они уже смогли самостоятельно справиться с возгоранием, возникшем в моторном отсеке. Никто не пострадал, пассажиры также эвакуировались сами.

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