В Челябинске на ходу загорелся автобус с пассажирами

Около 8:00 на перекрестке улиц 40-летия Победы и 250-летия Челябинска загорелся автобус, следовавший по маршруту № 64. В салоне находились 20 пассажиров. Тушить возгорание бросился водитель автобуса и несколько проезжавших мимо людей. К моменту прибытия пожарных они уже смогли самостоятельно справиться с возгоранием, возникшем в моторном отсеке. Никто не пострадал, пассажиры также эвакуировались сами.