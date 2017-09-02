Лось разбил стекло и помял дверь «Жигули» на дороге в Шатковском районе
Авария с участием двух автомобилей произошла
Авария с участием двух автомобилей произошла
Как сообщил заместитель начальника отдела Арзамасский межрайонного отдела комитета госохотнадзора Нижегородской области Сергей Банаев, 31 августа в 21:30 автомобиль «Лада» уходя от ДТП с ведорожником, выехал на встречную полосу, где задел лося. Животное вышло на проезжую часть перед близко идущим транспортом.
«Самец лося помял дверь и разбил рогами стекло автомобиля. Пассажиру оказана медицинская помощь. Погибших не зафиксировано. Избежать более серьезных последствий водителю помогло сохранение скоростного режима. Лось покинул место ДТП и направился в лесной массив», — сообщил Сергей Банаев.
Он добавил, что оснований для составления протокола на водителя «Лады» о причинении вреда объектам животного мира нет.
Сообщается, что у пассажира автомобиля — женщины
Комитет госохотнадзора предупреждает автовладельцев о том, что в период гона лоси часто становятся участниками ДТП. Аварии с участием лосей особенно опасны, поскольку взрослая особь может достигать массы более полутонны, при столкновении неизбежно страдает не только транспортное средство и дикое животное, а зачастую и пассажиры.
Для того, чтобы избежать столкновений с диким зверем, необходимо соблюдать скоростной режим, особенно на участках, где размещены специальные дорожные знаки «Дикие животные», однако и на других дорогах, расположенных рядом с лесными массивами, необходимо быть крайне осторожными. В большинстве случаев застрахованная гражданская ответственность водителя покрывает нанесенный животному миру ущерб, а необдуманное оставление места ДТП чревато для водителя более серьезными последствиями в виде лишения прав или административным арестом.