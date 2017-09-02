Лось разбил стекло и помял дверь «Жигули» на дороге в Шатковском районе

Как сообщил заместитель начальника отдела Арзамасский межрайонного отдела комитета госохотнадзора Нижегородской области Сергей Банаев, 31 августа в 21:30 автомобиль «Лада» уходя от ДТП с ведорожником, выехал на встречную полосу, где задел лося. Животное вышло на проезжую часть перед близко идущим транспортом.

«Самец лося помял дверь и разбил рогами стекло автомобиля. Пассажиру оказана медицинская помощь. Погибших не зафиксировано. Избежать более серьезных последствий водителю помогло сохранение скоростного режима. Лось покинул место ДТП и направился в лесной массив», — сообщил Сергей Банаев.

Он добавил, что оснований для составления протокола на водителя «Лады» о причинении вреда объектам животного мира нет.

Сообщается, что у пассажира автомобиля — женщины из-за ДТП повысилось давление. Ей была оказана скорая медицинская помощь на месте.

Комитет госохотнадзора предупреждает автовладельцев о том, что в период гона лоси часто становятся участниками ДТП. Аварии с участием лосей особенно опасны, поскольку взрослая особь может достигать массы более полутонны, при столкновении неизбежно страдает не только транспортное средство и дикое животное, а зачастую и пассажиры.