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18:44 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Лось разбил стекло и помял дверь «Жигули» на дороге в Шатковском районе

Авария с участием двух автомобилей произошла из-за лося в Шатковском районе Нижегородской области накануне 1 сентября.

Как сообщил заместитель начальника отдела Арзамасский межрайонного отдела комитета госохотнадзора Нижегородской области Сергей Банаев, 31 августа в 21:30 автомобиль «Лада» уходя от ДТП с ведорожником, выехал на встречную полосу, где задел лося. Животное вышло на проезжую часть перед близко идущим транспортом.

«Самец лося помял дверь и разбил рогами стекло автомобиля. Пассажиру оказана медицинская помощь. Погибших не зафиксировано. Избежать более серьезных последствий водителю помогло сохранение скоростного режима. Лось покинул место ДТП и направился в лесной массив», — сообщил Сергей Банаев.

Он добавил, что оснований для составления протокола на водителя «Лады» о причинении вреда объектам животного мира нет.

Сообщается, что у пассажира автомобиля — женщины из-за ДТП повысилось давление. Ей была оказана скорая медицинская помощь на месте.

Комитет госохотнадзора предупреждает автовладельцев о том, что в период гона лоси часто становятся участниками ДТП. Аварии с участием лосей особенно опасны, поскольку взрослая особь может достигать массы более полутонны, при столкновении неизбежно страдает не только транспортное средство и дикое животное, а зачастую и пассажиры.

Для того, чтобы избежать столкновений с диким зверем, необходимо соблюдать скоростной режим, особенно на участках, где размещены специальные дорожные знаки «Дикие животные», однако и на других дорогах, расположенных рядом с лесными массивами, необходимо быть крайне осторожными. В большинстве случаев застрахованная гражданская ответственность водителя покрывает нанесенный животному миру ущерб, а необдуманное оставление места ДТП чревато для водителя более серьезными последствиями в виде лишения прав или административным арестом.

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