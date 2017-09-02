Пьяный пенсионер зарубил знакомого в бане в Новосибирской области
Сначала он 13 раз ударил ножом потерпевшего.
Сначала он 13 раз ударил ножом потерпевшего.
В селе Биаза Северного района Михаил Крестьянов в марте 2017 года распивал алкоголь со своим знакомым в бане. Завязавшаяся между ними бытовая ссора переросла в кровавое убийство.
«Во время ссоры Крестьянов взял нож и нанес своему знакомому не менее 13 ударов в область головы, верхних и нижних конечностей, затем волоком вытащил его в предбанник и, обнаружив, что последний продолжает подавать признаки жизни, взял стоящий в предбаннике колун и нанес им один удар в голову потерпевшего», — сообщили в
От множественных ран потерпевший скончался на месте. Подсудимый написал явку с повинной и признал вину в полном объёме.
Куйбышевский районный суд приговорил пенсионера к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режим.