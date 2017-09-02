Пьяный пенсионер зарубил знакомого в бане в Новосибирской области

В селе Биаза Северного района Михаил Крестьянов в марте 2017 года распивал алкоголь со своим знакомым в бане. Завязавшаяся между ними бытовая ссора переросла в кровавое убийство.

«Во время ссоры Крестьянов взял нож и нанес своему знакомому не менее 13 ударов в область головы, верхних и нижних конечностей, затем волоком вытащил его в предбанник и, обнаружив, что последний продолжает подавать признаки жизни, взял стоящий в предбаннике колун и нанес им один удар в голову потерпевшего», — сообщили в пресс-центре прокуратуры по Новосибирской области.