Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: полный уход украинцев из РФ наметили на весну 2018 года
Названа главная причина смерти во время секса
Глава «БалтСтроя» арестован за хищения в резиденции Путина
Одиннадцать секунд стоили жизни молодому блогеру (видео)
12 выстрелов: 36-летнего бизнесмена расстреляли у его дома
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале»
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Китай близок к совершению революции в подводном флоте – СМИ
СМИ: Турчинов расстроен приветствием Нацгвардии
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
Алина Кабаева в чёрном прозрачном платье восхитила Сеть - СМИ
Волочкова посетила следователя в мини - СМИ
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
12 выстрелов: бизнесмена расстреляли у его дома
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
11Солнечное затмение над США
18:40 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Пьяный пенсионер зарубил знакомого в бане в Новосибирской области

Сначала он 13 раз ударил ножом потерпевшего.

В селе Биаза Северного района Михаил Крестьянов в марте 2017 года распивал алкоголь со своим знакомым в бане. Завязавшаяся между ними бытовая ссора переросла в кровавое убийство.

«Во время ссоры Крестьянов взял нож и нанес своему знакомому не менее 13 ударов в область головы, верхних и нижних конечностей, затем волоком вытащил его в предбанник и, обнаружив, что последний продолжает подавать признаки жизни, взял стоящий в предбаннике колун и нанес им один удар в голову потерпевшего», — сообщили в пресс-центре прокуратуры по Новосибирской области.

От множественных ран потерпевший скончался на месте. Подсудимый написал явку с повинной и признал вину в полном объёме.

Куйбышевский районный суд приговорил пенсионера к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режим.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Цветы для учителя. Какой букет подарить ко Дню знаний?
Польские политики потребовали от России военных репараций
МИД вручил ноту протеста дипломату США из-за готовящихся обысков
СМИ: Дания начала обсуждение проекта против «Северного потока-2»
Арку Крымского моста показали с орбиты МКС (фото)
Курс биткоина установил новый исторический максимум
На Украине открыли дело о нарушении сбыта билетов на Евровидение
Шарапова ответила на критику Возняцки
Спорт
В Мадриде бьются за Россию: анонс субботних игр отбора ЧМ-2018 Испания и Италия в Мадриде выяснят, кто займет первое место в их отборочной группе, Украина и Турция в Харькове сойдутся не на жизнь, а на смерть
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Банки нашли способ сделать ипотеку доступнее
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь