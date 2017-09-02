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16:46 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре «Газель» зажало между двумя трамваями

Водитель газели пытался проскочить на перекрёстке, но не смог.

Как сообщают очевидцы из соц сетей, на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко «Газель» столкнулась с двумя трамваями. ДТП произошло Утром в субботу, 2 сентября, в Самаре.

 — Водитель «Газели» поворачивал с кольца. В это время с двух сторон ехали трамваи. Водитель решил проскочить, но не успел, — сообщили очевидцы.

Информации о пострадавших нет. «Газель» получила серьезные механические повреждения. Она оказалась буквально зажата между двумя трамваями.

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