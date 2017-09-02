В Самаре «Газель» зажало между двумя трамваями
Водитель газели пытался проскочить на перекрёстке, но не смог.
Водитель газели пытался проскочить на перекрёстке, но не смог.
Как сообщают очевидцы из соц сетей, на пересечении улиц Советской Армии и
— Водитель «Газели» поворачивал с кольца. В это время с двух сторон ехали трамваи. Водитель решил проскочить, но не успел, — сообщили очевидцы.
Информации о пострадавших нет. «Газель» получила серьезные механические повреждения. Она оказалась буквально зажата между двумя трамваями.