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17:13 (мск), источник: АиФ Челябинск

Жители десятков домов остались без воды в Металлургическом районе

Аварию планируют устранить к вечеру 2 сентября.

Источник: Reuters

Жители нескольких десятков домов в Металлургическом районе Челябинска 2 сентября остались без воды из-за повреждения водопровода, информация об отключении опубликована на официальном сайте МУП ПОВВ.

По данным коммунальной организации, авария произошла в районе дома № 15б по улице 50-летия ВЛКСМ. Устранить проблему планируют до 20 часов 2 сентября, до этого времени без воды останутся некоторые дома на улицах 50-летия ВЛКСМ, Аральской, Кавказской, а также дома в частном секторе на улицах 32-й Годовщины Октября, 26-ти Бакинских Комиссаров, Сеченова, Каштакской, Августовской, Ставропольской, Доменной, Мартеновской, Павлоградской, Жигулёвской, Кадиевской, Актюбинской и Орловской.

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