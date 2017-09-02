Жители десятков домов остались без воды в Металлургическом районе

По данным коммунальной организации, авария произошла в районе дома № 15б по улице 50-летия ВЛКСМ. Устранить проблему планируют до 20 часов 2 сентября, до этого времени без воды останутся некоторые дома на улицах 50-летия ВЛКСМ, Аральской, Кавказской, а также дома в частном секторе на улицах 32-й Годовщины Октября, 26-ти Бакинских Комиссаров, Сеченова, Каштакской, Августовской, Ставропольской, Доменной, Мартеновской, Павлоградской, Жигулёвской, Кадиевской, Актюбинской и Орловской.